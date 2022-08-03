Всевидящее око
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Всевидящее око

Всевидящее око (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Eye in the Sky
Боевик, Военный97 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Новые технологии дронов позволяют проникать в ранее недоступные места и предотвращать массовые террористические атаки. Но когда завершение операции становится таким же легким как нажатие одной кнопки, встает самый трудный вопрос. Погубит ли одно решение десятки мирных жителей или же спасет тысячи жизней?

Страна
Великобритания, США, Канада
Жанр
Военный, Боевик, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
97 мин / 01:37

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
7.3 IMDb