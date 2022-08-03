Всевидящее око (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, Eye in the Sky
Боевик, Военный97 мин18+
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О фильме
Новые технологии дронов позволяют проникать в ранее недоступные места и предотвращать массовые террористические атаки. Но когда завершение операции становится таким же легким как нажатие одной кнопки, встает самый трудный вопрос. Погубит ли одно решение десятки мирных жителей или же спасет тысячи жизней?
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
7.3 IMDb
- Режиссёр
Гэвин
Худ
- Актриса
Хелен
Миррен
- Актёр
Алан
Рикман
- АПАктёр
Аарон
Пол
- Актёр
Бархад
Абди
- Актриса
Фиби
Фокс
- АТАктриса
Аиша
Такоу
- ДНАктёр
Джереми
Нортэм
- Актёр
Иэн
Глен
- Актёр
Гэвин
Худ
- МДАктриса
Моника
Долан
- ГХСценарист
Гай
Хибберт
- ГДПродюсер
Гед
Доэрти
- Продюсер
Колин
Фёрт
- Продюсер
Дэвид
Ланкастер
- Продюсер
Клаудия
Блюмхубер
- РФХудожник
Руй
Филипе
- ХЗОператор
Харис
Замбарлукос
- МККомпозитор
Марк
Килиан