Все в сад, или Русская классика в цветах. Третий сезон (фильм, 2023) смотреть онлайн
2023, Все в сад, или Русская классика в цветах. Третий сезон
Исторический103 мин12+
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О фильме
Актеры театра икино читают русскую классику. Пушкин, Достоевский, Чехов втретьей части альманаха.
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СтранаРоссия
ЖанрИсторический
Время103 мин / 01:43
Рейтинг
- АГРежиссёр
Андрей
Грачев
- Актёр
Дмитрий
Миллер
- ИГАктриса
Ирина
Гринёва
- Актёр
Иван
Жвакин
- ДФАктёр
Денис
Филимонов
- СЧАктёр
Сергей
Чонишвили
- МЛАктёр
Максим
Линников
- МППродюсер
Мария
Панкратова
- МЕПродюсер
Мария
Евсеева-Григорян
- АГПродюсер
Айк
Григорян
- ККПродюсер
Каринэ
Казарян
- АСПродюсер
Алиса
Степнова
- МЗХудожница
Марина
Заболотская
- СГМонтажёр
Сергей
Грачев
- ДНОператор
Денис
Негривецкий
- СККомпозитор
Сергей
Киселев