Все ненавидят Йохана (фильм, 2022) смотреть онлайн
Сюжет
Черная комедия из Норвегии о мужчине, вернувшемся в свою деревню, чтобы завоевать сердце девушки, которую когда-то покалечил, устроив неудачный взрыв. Во Вторую мировую семья Гранде подрывала мосты, чтобы отрезать путь фашистским войскам. Но после того, как они по ошибке разрушили планы норвежскому сопротивлению, порушилась и их репутация. После войны Гранде не теряют любви к взрывам. Это приводит к несчастному случаю, в результате которого из всей семьи выживает лишь маленький Йохан. Он превращается в изгоя, а эксперименты со взрывчаткой оставляют его возлюбленную Солвор в инвалидной коляске. Йохан переезжает в США, но не может слишком долго находиться вдали от дома, даже если жители родной деревни все еще настроены враждебно., чтобы узнать, сможет ли главный герой вновь прижиться на родине
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Информация
Рейтинг
- ХВРежиссёр
Халлвар
Витсё
- ПСАктёр
Пол
Сверре Валхейм Хаген
- ИБАктриса
Ингрид
Больсё Бердаль
- ВВАктриса
Ви
Вимолмал
- ДФАктёр
Джон
Ф. Брунгот
- ИФАктриса
Ине
Ф. Янсен
- ПХАктёр
Пол-Оттар
Хага
- ТСАктёр
Тронд-Ове
Скрэдаль
- ИБАктриса
Ингунн
Беате Эйен
- ХСАктёр
Херман
Сабадо
- ЭЛСценарист
Эрленд
Лу
- ЭКПродюсер
Элизабет
Квитхилл
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
- ОШАктриса дубляжа
Ольга
Шорохова
- ЕКАктриса дубляжа
Екатерина
Кабашова
- ДФАктёр дубляжа
Дмитрий
Филимонов
- АВАктёр дубляжа
Алексей
Войтюк
- КЭОператор
Карл
Эрик Брёндбо
- ЙФКомпозитор
Йорунд
Флюге Самуэльсен