Все ненавидят Йохана (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Черная комедия из Норвегии о мужчине, вернувшемся в свою деревню, чтобы завоевать сердце девушки, которую когда-то покалечил, устроив неудачный взрыв. Во Вторую мировую семья Гранде подрывала мосты, чтобы отрезать путь фашистским войскам. Но после того, как они по ошибке разрушили планы норвежскому сопротивлению, порушилась и их репутация. После войны Гранде не теряют любви к взрывам. Это приводит к несчастному случаю, в результате которого из всей семьи выживает лишь маленький Йохан. Он превращается в изгоя, а эксперименты со взрывчаткой оставляют его возлюбленную Солвор в инвалидной коляске. Йохан переезжает в США, но не может слишком долго находиться вдали от дома, даже если жители родной деревни все еще настроены враждебно., чтобы узнать, сможет ли главный герой вновь прижиться на родине



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