Все дети бога могут танцевать
Актёры и съёмочная группа фильма «Все дети бога могут танцевать»

Актёры и съёмочная группа фильма «Все дети бога могут танцевать»

Актёры

Джоан Чэнь

Joan Chen
АктрисаEvelyn
Джейсон Лью

Jason Lew
АктёрKengo
Соня Кински

Sonja Kinski
Актриса
Ма Ци

Ma Tzi
АктёрGlen
Дарлен Кардон

Darlene Kardon
Актриса
Шэдли Де Вера

Shadley De Vera
Актёр
Тара Брук

Tara Brook
Актриса
Сэм Кауфман

Sam Kaufman
Актёр
Джэбез Зуниг

Jabez Zunigh
АктёрYoung Man From Club

Сценаристы

Скотт Коффи

Scott Coffey
Сценарист
Харуки Мураками

Haruki Murakami
Сценарист

Продюсеры

Джон Бенет

John Benet
Продюсер
Стив Голин

Steve Golin
Продюсер
Сидни Киммел

Sidney Kimmel
Продюсер
Торанна Сигурдардоттир

Thoranna Sigurdardottir
Продюсер