Все дети бога могут танцевать (фильм, 2008) смотреть онлайн

В корейском квартале Лос Анджелеса живет молодой парень Кенго. Он искренне верит, что он сын самого Бога — во всяком случае именно эту историю с детства рассказывала ему его мать. Так он и проводит свои дни — занимаясь постылым бизнесом, проводя ночи со своей подругой, которой он изливает свои комплексы. Пока наконец в его жизнь не вторгается истинный виновник неудач — подлинный отец. Кенго решает бросить все и следовать за этим одноухим человеком так, как если бы он был единственным, ради которого стоит жить на этом свете…

