Всадники апокалипсиса
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Всадники апокалипсиса

Всадники апокалипсиса (фильм, 2002) смотреть онлайн

2002, Horsemen
Триллер, Криминал86 мин18+

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О фильме

Недавно овдовевший и всe ещe оплакивающий смерть жены полицейский Эйдан Бреслин всe больше уединяется в своeм горе и отдаляется от сыновей. На работе же он находит себя в расследовании ужасных и извращeнных убийств, основанных на библейском пророчестве о четырeх Всадниках Апокалипсиса. Постепенно продвигаясь в расследовании, он начинает понимать, что существует прямая связь между этими убийствами и ним самим.

Страна
США
Жанр
Криминал, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Всадники апокалипсиса»