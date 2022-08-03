Недавно овдовевший и всe ещe оплакивающий смерть жены полицейский Эйдан Бреслин всe больше уединяется в своeм горе и отдаляется от сыновей. На работе же он находит себя в расследовании ужасных и извращeнных убийств, основанных на библейском пророчестве о четырeх Всадниках Апокалипсиса. Постепенно продвигаясь в расследовании, он начинает понимать, что существует прямая связь между этими убийствами и ним самим.

