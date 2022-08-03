Всадники апокалипсиса (фильм, 2002) смотреть онлайн
2002, Horsemen
Триллер, Криминал86 мин18+
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О фильме
Недавно овдовевший и всe ещe оплакивающий смерть жены полицейский Эйдан Бреслин всe больше уединяется в своeм горе и отдаляется от сыновей. На работе же он находит себя в расследовании ужасных и извращeнных убийств, основанных на библейском пророчестве о четырeх Всадниках Апокалипсиса. Постепенно продвигаясь в расследовании, он начинает понимать, что существует прямая связь между этими убийствами и ним самим.
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
5.5 IMDb
- ЙОРежиссёр
Йонас
Окерлунд
- Актёр
Деннис
Куэйд
- Актриса
Чжан
Цзыи
- ЛТАктёр
Лу
Тэйлор Пуччи
- ККАктёр
Клифтон
Коллинз мл.
- БШАктёр
Бэрри
Шебака Хенли
- Актёр
Патрик
Фьюджит
- ЭБАктёр
Эрик
Бальфур
- ПДАктёр
Пол
Дули
- ТМАктёр
Томас
Митчелл
- ЛДАктёр
Лиам
Джеймс
- ДКСценарист
Дэйв
Каллахэм
- Продюсер
Майкл
Бэй
- Продюсер
Эндрю
Форм
- БФПродюсер
Брэдли
Фуллер
- НБПродюсер
Николь
Браун
- ПЭХудожник
Питер
Эмминк
- БОХудожница
Б.
Окерлунд
- ДММонтажёр
Джим
Мэй
- ЯАКомпозитор
Ян
А.П. Качмарек