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Фильмы
Враг Государства №1: Легенда
Актёры и съёмочная группа фильма «Враг Государства №1: Легенда»

Актёры и съёмочная группа фильма «Враг Государства №1: Легенда»

Режиссёры

Жан-Франсуа Рише

Жан-Франсуа Рише

Jean-François Richet
Режиссёр

Актёры

Венсан Кассель

Венсан Кассель

Vincent Cassel
АктёрJacques Mesrine
Людиви�н Санье

Людивин Санье

Ludivine Sagnier
АктрисаSylvia Jeanjacquot
Матьё Амальрик

Матьё Амальрик

Mathieu Amalric
АктёрFrançois Besse
Самюэль Ле Бьян

Самюэль Ле Бьян

Samuel Le Bihan
АктёрMichel Ardouin
Жерар Ланвен

Жерар Ланвен

Gérard Lanvin
АктёрCharlie Bauer
Оливье Гурме

Оливье Гурме

Olivier Gourmet
АктёрLe commissaire Broussard
Жорж Вильсон

Жорж Вильсон

Georges Wilson
АктёрHenri Lelièvre
Миш�ель Дюшоссуа

Мишель Дюшоссуа

Michel Duchaussoy
АктёрLe père de Jacques Mesrine
Анн Косиньи

Анн Косиньи

Anne Consigny
АктрисаL'avocate de Jacques Mesrine
Лор Марсак

Лор Марсак

Laure Marsac
АктрисаLa journaliste de l'interview

Сценаристы

Абдель Рауф Дафри

Абдель Рауф Дафри

Abdel Raouf Dafri
Сценарист
Жан-Франсуа Рише

Жан-Франсуа Рише

Jean-François Richet
Сценарист

Продюсеры

Тома Лангманн

Тома Лангманн

Thomas Langmann
Продюсер

Актёры дубляжа

Тимофей Спивак

Тимофей Спивак

Актёр дубляжа
Лариса Некипелова

Лариса Некипелова

Актриса дубляжа
Сергей Колесников

Сергей Колесников

Актёр дубляжа
Сергей Вещев

Сергей Вещев

Актёр дубляжа
Денис Беспалый

Денис Беспалый

Актёр дубляжа

Художники

Жан-Андре Каррье

Жан-Андре Каррье

Jean-Andre Carriere
Художник
Вирджиния Монтель

Вирджиния Монтель

Virginie Montel
Художница

Монтажёры

Билл Панкоу

Билл Панкоу

Bill Pankow
Монтажёр

Операторы

Роберт Ганц

Роберт Ганц

Robert Gantz
Оператор

Композиторы

Марко Белтрами

Марко Белтрами

Marco Beltrami
Композитор