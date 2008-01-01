Враг Государства №1: Легенда (фильм, 2008) смотреть онлайн
2008, L'ennemi public n°1
Боевики, Драмы127 мин18+
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Сюжет
Его называли «парижским Робином Гудом» и «человеком с тысячей лиц». Он прославился хитроумными ограблениями и головокружительными романами. Народ слагал о нем легенды, а власти Франции считали его своим главным врагом. Всe это о Жаке Мерине, роль которого блестяще исполнил Венсан Кассель.
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Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.4 IMDb
- Режиссёр
Жан-Франсуа
Рише
- Актёр
Венсан
Кассель
- Актриса
Людивин
Санье
- МААктёр
Матьё
Амальрик
- СЛАктёр
Самюэль
Ле Бьян
- ЖЛАктёр
Жерар
Ланвен
- Актёр
Оливье
Гурме
- ЖВАктёр
Жорж
Вильсон
- МДАктёр
Мишель
Дюшоссуа
- АКАктриса
Анн
Косиньи
- ЛМАктриса
Лор
Марсак
- АРСценарист
Абдель
Рауф Дафри
- Сценарист
Жан-Франсуа
Рише
- ТЛПродюсер
Тома
Лангманн
- ТСАктёр дубляжа
Тимофей
Спивак
- ЛНАктриса дубляжа
Лариса
Некипелова
- СКАктёр дубляжа
Сергей
Колесников
- СВАктёр дубляжа
Сергей
Вещев
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- ЖКХудожник
Жан-Андре
Каррье
- ВМХудожница
Вирджиния
Монтель
- БПМонтажёр
Билл
Панкоу
- РГОператор
Роберт
Ганц
- МБКомпозитор
Марко
Белтрами