Враг Государства №1: Легенда
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Враг Государства №1: Легенда

Враг Государства №1: Легенда (фильм, 2008) смотреть онлайн

2008, L'ennemi public n°1
Боевики, Драмы127 мин18+

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Сюжет

Его называли «парижским Робином Гудом» и «человеком с тысячей лиц». Он прославился хитроумными ограблениями и головокружительными романами. Народ слагал о нем легенды, а власти Франции считали его своим главным врагом. Всe это о Жаке Мерине, роль которого блестяще исполнил Венсан Кассель.

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Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Враг Государства №1: Легенда»

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