Вплавь за золотом
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Вплавь за золотом

Вплавь за золотом (фильм, 2019) смотреть онлайн

8.72019, Swimming for Gold
Семейный, Спортивный87 мин18+

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О фильме

Жизнь семнадцатилетней Клэр – просто сказка: она первоклассная пловчиха и любимица соцсетей. Она на пике спортивной формы, выигрывает один старт за другим, мечтает войти в женскую олимпийскую сборную США по плаванию. Но после происшествия во время катания на водных лыжах у нее появляется боязнь воды. На лето еe против воли отправляют в Австралию тренировать элитную юношескую команду по плаванию, где Клэр понимает, что для того, чтобы побороть свои страхи, ей мало снова войти в воду. Поддерживаемая подругами и очень симпатичным капитаном юношеской команды, Клэр осознает, что ей хватит сил вернуться в спорт.

Страна
Австралия
Жанр
Семейный, Спортивный
Качество
Full HD, SD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.5 IMDb