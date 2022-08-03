Вплавь за золотом (фильм, 2019) смотреть онлайн
8.72019, Swimming for Gold
Семейный, Спортивный87 мин18+
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О фильме
Жизнь семнадцатилетней Клэр – просто сказка: она первоклассная пловчиха и любимица соцсетей. Она на пике спортивной формы, выигрывает один старт за другим, мечтает войти в женскую олимпийскую сборную США по плаванию. Но после происшествия во время катания на водных лыжах у нее появляется боязнь воды. На лето еe против воли отправляют в Австралию тренировать элитную юношескую команду по плаванию, где Клэр понимает, что для того, чтобы побороть свои страхи, ей мало снова войти в воду. Поддерживаемая подругами и очень симпатичным капитаном юношеской команды, Клэр осознает, что ей хватит сил вернуться в спорт.
СтранаАвстралия
ЖанрСемейный, Спортивный
КачествоFull HD, SD
Время87 мин / 01:27
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.5 IMDb
- ПЛАктриса
Пейтон
Лист
- ЛЭАктриса
Лорен
Эспозито
- ДНАктёр
Дэниэл
Нидс
- КДАктриса
Кэндис
Дави
- РЧАктёр
Рэй
Чонг Ни
- МДАктёр
Мартин
Дингл Уолл
- АКАктриса
Алекса
Кертис
- ОНАктриса
Оливия
Нардини
- ДМАктёр
Джорел
Мартшинке
- ЛХПродюсер
Лайонел
Хикс
- АКАктриса дубляжа
Анна
Киселёва
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- ОЗАктриса дубляжа
Ольга
Зверева
- ИСАктёр дубляжа
Илья
Сланевский