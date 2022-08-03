Вплавь за золотом (фильм, 2019) смотреть онлайн

Жизнь семнадцатилетней Клэр – просто сказка: она первоклассная пловчиха и любимица соцсетей. Она на пике спортивной формы, выигрывает один старт за другим, мечтает войти в женскую олимпийскую сборную США по плаванию. Но после происшествия во время катания на водных лыжах у нее появляется боязнь воды. На лето еe против воли отправляют в Австралию тренировать элитную юношескую команду по плаванию, где Клэр понимает, что для того, чтобы побороть свои страхи, ей мало снова войти в воду. Поддерживаемая подругами и очень симпатичным капитаном юношеской команды, Клэр осознает, что ей хватит сил вернуться в спорт.

