Вписка (фильм, 2020) смотреть онлайн
Сюжет
Алекс — первокурсник, которому сложно заводить новых друзей. Студенческая жизнь начинает налаживаться, когда на бурной вечеринке он встречает решительную и обаятельную Мэг. Вот только сможет ли красавчик-тихоня завоевать сердце бунтарки?
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Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.9 IMDb
- КРРежиссёр
Купер
Рэфф
- КРАктёр
Купер
Рэфф
- ДГАктриса
Дилан
Гелула
- ЭЛАктриса
Эми
Ландекер
- ЛМАктёр
Логан
Миллер
- Актриса
Эбби
Куинн
- ДСАктриса
Джой
Сандэй
- ЭПАктриса
Эшли
Падилья
- ТХАктёр
Тре
Холл
- АПАктриса
Алина
Патра
- КРСценарист
Купер
Рэфф
- КРПродюсер
Купер
Рэфф
- УЮПродюсер
Уилл
Юманс
- АЗАктёр дубляжа
Андрей
Зайцев
- ТЛАктриса дубляжа
Татьяна
Литвинова
- СКАктриса дубляжа
Светлана
Кузнецова
- АЛАктёр дубляжа
Андрей
Лёвин
- ВУАктриса дубляжа
Василиса
Ушакова
- КРМонтажёр
Купер
Рэфф