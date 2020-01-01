Вписка
Wink
Фильмы
Вписка
6.72020, Shithouse
Драмы, Мелодрамы97 мин18+

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Вписка (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Алекс — первокурсник, которому сложно заводить новых друзей. Студенческая жизнь начинает налаживаться, когда на бурной вечеринке он встречает решительную и обаятельную Мэг. Вот только сможет ли красавчик-тихоня завоевать сердце бунтарки?

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Комедии, Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Вписка»

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