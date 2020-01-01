Вписка (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Алекс — первокурсник, которому сложно заводить новых друзей. Студенческая жизнь начинает налаживаться, когда на бурной вечеринке он встречает решительную и обаятельную Мэг. Вот только сможет ли красавчик-тихоня завоевать сердце бунтарки?



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