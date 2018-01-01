Вперед (фильм, 1995) смотреть онлайн

Ник - молодой шотландец, живет в крупном городе и играет в полупрофессиональной футбольной команде. Однажды он встречает Карен, они сразу же влюбляется друг в друга и быстро съезжаются. Казалось бы, он нашел точку стабильности в своей жизни, но вскоре его поражает серьёзная болезнь - рассеянный склероз. В то время как тело постепенно поражают все новые симптомы болезни, Ник не сдается. Его отчаянная борьба дает ему и его близким силы продолжать жить.



