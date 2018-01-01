Вперед (фильм, 1995) смотреть онлайн
1995, Go Now
Драма, Мелодрама18+
О фильме
Ник - молодой шотландец, живет в крупном городе и играет в полупрофессиональной футбольной команде. Однажды он встречает Карен, они сразу же влюбляется друг в друга и быстро съезжаются. Казалось бы, он нашел точку стабильности в своей жизни, но вскоре его поражает серьёзная болезнь - рассеянный склероз. В то время как тело постепенно поражают все новые симптомы болезни, Ник не сдается. Его отчаянная борьба дает ему и его близким силы продолжать жить.
СтранаВеликобритания
ЖанрСпортивный, Драма, Мелодрама
- МУРежиссёр
Майкл
Уинтерботтом
- ДОАктриса
Джульетт
Обри
- ССАктриса
Сара
Стокбридж
- ДНАктёр
Джеймс
Несбитт
- ТУАктёр
Том
Уотсон
- ШМАктёр
Шон
МакКензи
- ДТАктёр
Даррен
Тай
- Актёр
Роберт
Карлайл
- БКАктёр
Бервик
Калер
- ДБАктёр
Джон
Бробби
- Актриса
Софи
Оконедо
- ПГСценарист
Пол
Генри Пауэлл
- ДМСценарист
Джимми
МакГоверн
- Продюсер
Эндрю
Итон
- ШФПродюсер
Шила
Фрайзер Милн
- ДТПродюсер
Дэвид
Томпсон
- РСПродюсер
Рокси
Спенсер
- ХПХудожник
Хейден
Пирс
- ФПХудожник
Фрейзер
Пирс
- РФХудожница
Рэйчел
Флеминг
- ТВМонтажёр
Тревор
Вейт
- АГКомпозитор
Аластер
Гэвин