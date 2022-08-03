Войны Пентагона (фильм, 1998) смотреть онлайн

Когда полковник ВВС США Бертон получил задание оценить эффективность новой боевой машины пехоты "Брэдли", в разработку которой уже вложено 14 миллиардов долларов, он сразу понял, что "попал" и у "Брэдли" нет ни единого шанса пройти испытания, но на него сделаны слишком крупные ставки. Но настоящие полковники так легко не сдаются...

