Войны Пентагона (фильм, 1998) смотреть онлайн

8.51998, The Pentagon Wars
Комедия, Военный99 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Когда полковник ВВС США Бертон получил задание оценить эффективность новой боевой машины пехоты "Брэдли", в разработку которой уже вложено 14 миллиардов долларов, он сразу понял, что "попал" и у "Брэдли" нет ни единого шанса пройти испытания, но на него сделаны слишком крупные ставки. Но настоящие полковники так легко не сдаются...
Страна
США
Жанр
Военный, Комедия
Время
99 мин / 01:39

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Войны Пентагона»