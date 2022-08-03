Войны Пентагона (фильм, 1998) смотреть онлайн
8.51998, The Pentagon Wars
Комедия, Военный99 мин18+
О фильме
Когда полковник ВВС США Бертон получил задание оценить эффективность новой боевой машины пехоты "Брэдли", в разработку которой уже вложено 14 миллиардов долларов, он сразу понял, что "попал" и у "Брэдли" нет ни единого шанса пройти испытания, но на него сделаны слишком крупные ставки. Но настоящие полковники так легко не сдаются...
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.1 IMDb
- Режиссёр
Ричард
Бенджамин
- КГАктёр
Келси
Грэммер
- Актёр
Кэри
Элвес
- Актриса
Виола
Дэвис
- Актёр
Джон
К. Макгинли
- ТРАктёр
Том
Райт
- КПАктёр
Клифтон
Пауэлл
- ДУАктёр
Дьюи
Уэбер
- Актёр
Ричард
Шифф
- ДМАктёр
Дж.С.
Маккензи
- Актёр
Ричард
Бенджамин
- ДБСценарист
Джеймс
Бертон
- МБСценарист
Мартин
Бёрк
- ХМПродюсер
Ховард
Мелцер
- МБПродюсер
Мартин
Бёрк
- ГДПродюсер
Гари
Дайглер
- Продюсер
Дэнни
ДеВито
- ДМХудожник
Джон
М. Двайер
- ЖКМонтажёр
Жаклин
Камбас
- РДОператор
Роберт
Д. Йоумен
- ДВКомпозитор
Джозеф
Витарелли