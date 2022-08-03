Война по принуждению
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Война по принуждению

Война по принуждению (фильм, 2008) смотреть онлайн

2008, Stop-Loss
Драма, Военный107 мин18+

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О фильме

Герой иракской войны Брэндон, отдав долг родине сполна, возвращается домой, в маленький техасский городок. Брэндон попытается вернуться в русло той жизни, которой он жил до войны, однако ему не дадут такой возможности: дядя Сэм вновь призовeт героя под свои знамена — в тот же самый Ирак.

Страна
США
Жанр
Военный, Драма
Качество
SD
Время
107 мин / 01:47

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Война по принуждению»