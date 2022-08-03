Война по принуждению (фильм, 2008) смотреть онлайн
2008, Stop-Loss
Драма, Военный107 мин18+
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О фильме
Герой иракской войны Брэндон, отдав долг родине сполна, возвращается домой, в маленький техасский городок. Брэндон попытается вернуться в русло той жизни, которой он жил до войны, однако ему не дадут такой возможности: дядя Сэм вновь призовeт героя под свои знамена — в тот же самый Ирак.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.4 IMDb
- КПРежиссёр
Кимберли
Пирс
- Актёр
Райан
Филипп
- Актёр
Ченнинг
Татум
- Актриса
Эбби
Корниш
- Актёр
Джозеф
Гордон-Левитт
- РБАктёр
Роб
Браун
- ВРАктёр
Виктор
Расук
- ТКАктёр
Терри
Куэй
- МСАктёр
Мэттью
Скотт Уилкокс
- КБАктёр
Коннетт
Брюэр
- Актёр
Тимоти
Олифант
- МРСценарист
Марк
Ричард
- КПСценарист
Кимберли
Пирс
- ГГПродюсер
Грегори
Гудман
- КППродюсер
Кимберли
Пирс
- Продюсер
Скотт
Рудин
- МСХудожница
Марлен
Стюарт
- СРХудожница
Сэнди
Рейнольдс-Уоско
- КСМонтажёр
Клэр
Симпсон
- КМОператор
Крис
Менгис
- ДПКомпозитор
Джон
Пауэлл