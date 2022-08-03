Война по принуждению (фильм, 2008) смотреть онлайн

Герой иракской войны Брэндон, отдав долг родине сполна, возвращается домой, в маленький техасский городок. Брэндон попытается вернуться в русло той жизни, которой он жил до войны, однако ему не дадут такой возможности: дядя Сэм вновь призовeт героя под свои знамена — в тот же самый Ирак.

