Война Харта (фильм, 2002) смотреть онлайн
8.12002, Hart's War
Драма, Военный119 мин18+
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О фильме
Лейтенант Томми Харт - студент-юрист второго года обучения. Во время Второй мировой войны он становится помощником офицера, попадает в плен и оказывается в немецком лагере для военнопленных. Там он знакомится с другим военнопленным - полковником Уильямом МакНамара.
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.4 IMDb
- Режиссёр
Грегори
Хоблит
- Актёр
Брюс
Уиллис
- Актёр
Колин
Фаррелл
- Актёр
Терренс
Ховард
- Актёр
Коул
Хаузер
- МЮАктёр
Марчел
Юреш
- ЛРАктёр
Лайнас
Роуч
- ВРАктёр
Виселос
Реон Шеннон
- МСАктёр
Мори
Стерлинг
- СДАктёр
Сэм
Джагер
- СМАктёр
Скотт
Майкл Кэмпбелл
- Сценарист
Билли
Рэй
- ТДСценарист
Терри
Джордж
- ДФПродюсер
Дэвид
Фостер
- Продюсер
Грегори
Хоблит
- ДЛПродюсер
Дэвид
Лэдд
- АРПродюсер
Арнольд
Рифкин
- МКХудожник
Мартин
Курель
- ЭБХудожница
Элизабетта
Беральдо
- ДРМонтажёр
Дэвид
Розенблюм
- РПКомпозитор
Рэйчел
Портман