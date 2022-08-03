Война Харта (фильм, 2002) смотреть онлайн

Лейтенант Томми Харт - студент-юрист второго года обучения. Во время Второй мировой войны он становится помощником офицера, попадает в плен и оказывается в немецком лагере для военнопленных. Там он знакомится с другим военнопленным - полковником Уильямом МакНамара.

