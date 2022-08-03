Война Харта
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Война Харта

Война Харта (фильм, 2002) смотреть онлайн

8.12002, Hart's War
Драма, Военный119 мин18+

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О фильме

Лейтенант Томми Харт - студент-юрист второго года обучения. Во время Второй мировой войны он становится помощником офицера, попадает в плен и оказывается в немецком лагере для военнопленных. Там он знакомится с другим военнопленным - полковником Уильямом МакНамара.

Страна
США
Жанр
Военный, Драма
Качество
SD
Время
119 мин / 01:59

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Война Харта»