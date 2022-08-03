Восток
Wink
Фильмы
Восток

Восток (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, The East
Триллер, Приключения111 мин16+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

«Восток» — название группировки экологических террористов, пытающейся отомстить аморальным корпорациям. Представительница спецслужб должна проникнуть в группировку.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Приключения, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
111 мин / 01:51

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Восток»