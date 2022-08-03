Воспоминания неудачника (фильм, 2008) смотреть онлайн

Всe! Голливудскую карьеру Джо Скотта можно официально считать законченной. Годы, отданные сексу, наркотикам и кино — вместо рок-н-ролла! — бесславно обернулись полным забвением со стороны продюсеров и нескрываемым отвращением со стороны почтенной публики. Но все чаще он остается наедине не с девушками, а со своими воспоминаниями.

