Воспоминания неудачника
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Воспоминания неудачника

Воспоминания неудачника (фильм, 2008) смотреть онлайн

8.12008, Flashbacks of a Fool
Драма109 мин18+

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О фильме

Всe! Голливудскую карьеру Джо Скотта можно официально считать законченной. Годы, отданные сексу, наркотикам и кино — вместо рок-н-ролла! — бесславно обернулись полным забвением со стороны продюсеров и нескрываемым отвращением со стороны почтенной публики. Но все чаще он остается наедине не с девушками, а со своими воспоминаниями.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Драма
Время
109 мин / 01:49

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.8 IMDb