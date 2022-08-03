Воспоминания неудачника (фильм, 2008) смотреть онлайн
8.12008, Flashbacks of a Fool
Драма109 мин18+
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О фильме
Всe! Голливудскую карьеру Джо Скотта можно официально считать законченной. Годы, отданные сексу, наркотикам и кино — вместо рок-н-ролла! — бесславно обернулись полным забвением со стороны продюсеров и нескрываемым отвращением со стороны почтенной публики. Но все чаще он остается наедине не с девушками, а со своими воспоминаниями.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрДрама
Время109 мин / 01:49
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.8 IMDb
- БУРежиссёр
Бейли
Уолш
- Актёр
Дэниэл
Крэйг
- ГИАктёр
Гарри
Иден
- ИАктриса
Ив
- Актриса
Фелисити
Джонс
- ДМАктриса
Джоди
Мэй
- Актриса
Хелен
Маккрори
- Актёр
Марк
Стронг
- Актриса
Оливия
Уильямс
- ДДАктёр
Джеймс
Д’Арси
- КФАктриса
Клэр
Форлани
- БУСценарист
Бейли
Уолш
- ЛБПродюсер
Лене
Босейджер
- ДБПродюсер
Дэймон
Брайант
- ДМОператор
Джон
Мэтисон
- РХКомпозитор
Ричард
Хартли