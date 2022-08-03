Дженни 16 лет, она способная ученица, талантливая виолончелистка и просто хорошая девочка.На дворе начало 60-х, а Дженни живет в сонной и скучной провинции. Она мечтает об образовании, и конкретно об Оксфорде. Она знакомится с обаятельным красавцем Дэвидом, который вдвое ее старше, но зато водит спортивную машину, носит модную одежду, знает о джазе и Равеле, арт-аукционах и закрытых клубах, уикендах в Париже и прочих шикарных вещах. После этого Оксфорд перестает казаться Дженни обязательным пунктом программы.

