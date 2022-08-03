Wink
Фильмы
Воспитание чувств

Воспитание чувств (фильм, 2008) смотреть онлайн

2008, An Education
Драма96 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Дженни 16 лет, она способная ученица, талантливая виолончелистка и просто хорошая девочка.На дворе начало 60-х, а Дженни живет в сонной и скучной провинции. Она мечтает об образовании, и конкретно об Оксфорде. Она знакомится с обаятельным красавцем Дэвидом, который вдвое ее старше, но зато водит спортивную машину, носит модную одежду, знает о джазе и Равеле, арт-аукционах и закрытых клубах, уикендах в Париже и прочих шикарных вещах. После этого Оксфорд перестает казаться Дженни обязательным пунктом программы.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Воспитание чувств»