Воспитание чувств (фильм, 2008) смотреть онлайн
2008, An Education
Драма96 мин18+
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О фильме
Дженни 16 лет, она способная ученица, талантливая виолончелистка и просто хорошая девочка.На дворе начало 60-х, а Дженни живет в сонной и скучной провинции. Она мечтает об образовании, и конкретно об Оксфорде. Она знакомится с обаятельным красавцем Дэвидом, который вдвое ее старше, но зато водит спортивную машину, носит модную одежду, знает о джазе и Равеле, арт-аукционах и закрытых клубах, уикендах в Париже и прочих шикарных вещах. После этого Оксфорд перестает казаться Дженни обязательным пунктом программы.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрДрама
КачествоSD
Время96 мин / 01:36
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.2 IMDb
- ЛШРежиссёр
Лоне
Шерфиг
- Актриса
Кэри
Маллиган
- Актёр
Питер
Сарсгаард
- Актёр
Доминик
Купер
- Актриса
Розамунд
Пайк
- Актриса
Эмма
Томпсон
- Актриса
Оливия
Уильямс
- Актёр
Альфред
Молина
- КСАктриса
Кэра
Сеймур
- УМАктёр
Уильям
Меллинг
- ККАктёр
Коннор
Кэчпоул
- ЛБСценарист
Линн
Барбер
- НХСценарист
Ник
Хорнби
- ФДПродюсер
Финола
Двайер
- АППродюсер
Аманда
Пози
- ДХПродюсер
Дуглас
Хансен
- НХПродюсер
Ник
Хорнби
- АЛХудожница
Анна
Линч-Робинсон
- БПМонтажёр
Барни
Пиллинг