6.42009, Dark Moon Rising
Ужасы, Триллер124 мин18+
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Восход темной луны (фильм, 2009) смотреть онлайн
О фильме
Рейтинг
4.6 КиноПоиск
3.8 IMDb
- ДМРежиссёр
Дэна
Менни
- МРАктёр
Макс
Райан
- Актриса
Мария
Кончита Алонсо
- КМАктёр
Крис
Малки
- КДАктёр
Крис
Дивеккио
- ДУАктриса
Джинни
Уэйрик
- СХАктёр
Сид
Хэйг
- БДАктёр
Билли
Драго
- ЛШАктриса
Лин
Шэй
- АВАктриса
Ариэль
Ванденберг
- РГАктриса
Рикки
Гань
- ДМСценарист
Дэна
Менни
- ЙКСценарист
Йен
Кук
- ДМПродюсер
Дэна
Менни
- ЛРПродюсер
Лэнс
Роббинс
- МСМонтажёр
Майкл
Спенс