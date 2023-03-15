Восход темной луны
Wink
Фильмы
Восход темной луны
6.42009, Dark Moon Rising
Ужасы, Триллер124 мин18+

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Восход темной луны (фильм, 2009) смотреть онлайн

О фильме

Провинциальная девушка знакомится с загадочным бродягой, они влюбляются. Только в этом случае, парень приносит с собой семейное проклятье и невообразимый кошмар, который обрушивается на маленький городок.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Криминал, Мелодрама, Триллер
Время
124 мин / 02:04

Рейтинг

4.6 КиноПоиск
3.8 IMDb