Фильмы
Восход темной луны
Актёры и съёмочная группа фильма «Восход темной луны»

Актёры и съёмочная группа фильма «Восход темной луны»

Режиссёры

Дэна Менни

Dana Mennie
Режиссёр

Актёры

Макс Райан

Max Ryan
АктёрBender / Darkman
Мария Кончита Алонсо

Maria Conchita Alonso
АктрисаSheriff Sam Pantoja
Крис Малки

Chris Mulkey
АктёрJohn
Крис Дивеккио

Chris Divecchio
АктёрDan / Dan Creature
Джинни Уэйрик

Ginny Weirick
АктрисаAmy
Сид Хэйг

Sid Haig
АктёрCrazy Louis
Билли Драго

Billy Drago
АктёрThibodeaux
Лин Шэй

Lin Shaye
АктрисаSunny
Ариэль Ванденберг

Arielle Vandenberg
АктрисаNicole
Рикки Гань

Rikki Gagne
АктрисаStacy

Сценаристы

Дэна Менни

Dana Mennie
Сценарист
Йен Кук

Ian Cook
Сценарист

Продюсеры

Дэна Менни

Dana Mennie
Продюсер
Лэнс Роббинс

Lance H. Robbins
Продюсер

Монтажёры

Майкл Спенс

Michael Spence
Монтажёр