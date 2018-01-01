WinkФильмыВосход темной луныАктёры и съёмочная группа фильма «Восход темной луны»
Актёры и съёмочная группа фильма «Восход темной луны»
Режиссёры
Актёры
АктёрBender / Darkman
Макс РайанMax Ryan
АктрисаSheriff Sam Pantoja
Мария Кончита АлонсоMaria Conchita Alonso
АктёрJohn
Крис МалкиChris Mulkey
АктёрDan / Dan Creature
Крис ДивеккиоChris Divecchio
АктрисаAmy
Джинни УэйрикGinny Weirick
АктёрCrazy Louis
Сид ХэйгSid Haig
АктёрThibodeaux
Билли ДрагоBilly Drago
АктрисаSunny
Лин ШэйLin Shaye
АктрисаNicole
Ариэль ВанденбергArielle Vandenberg
АктрисаStacy