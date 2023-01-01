Восемь с половиной (фильм, 1963) смотреть онлайн

Сюжет

Фильм — парафраз виртуозности и поэтичности творческого процесса режиссера: кризис, поиск, каверзы воображения, тупики, интеллектуальный климат, неразрывный поток субъективного и объективного. И, конечно, обилие женщин, окружающих героя, его иллюзорный гарем.



Восемь с половиной смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.