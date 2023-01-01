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Восемь с половиной

Восемь с половиной (фильм, 1963) смотреть онлайн

1963, 8½
Драмы132 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Фильм — парафраз виртуозности и поэтичности творческого процесса режиссера: кризис, поиск, каверзы воображения, тупики, интеллектуальный климат, неразрывный поток субъективного и объективного. И, конечно, обилие женщин, окружающих героя, его иллюзорный гарем.

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Информация

Страна
Франция, Италия
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Восемь с половиной»

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