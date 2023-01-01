Восемь с половиной (фильм, 1963) смотреть онлайн
1963, 8½
Драмы132 мин18+
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Сюжет
Фильм — парафраз виртуозности и поэтичности творческого процесса режиссера: кризис, поиск, каверзы воображения, тупики, интеллектуальный климат, неразрывный поток субъективного и объективного. И, конечно, обилие женщин, окружающих героя, его иллюзорный гарем.
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Рейтинг
8.0 КиноПоиск
8.0 IMDb
- ФФРежиссёр
Федерико
Феллини
- Актёр
Марчелло
Мастроянни
- ККАктриса
Клаудия
Кардинале
- АЭАктриса
Анук
Эме
- СМАктриса
Сандра
Мило
- РФАктриса
Росселла
Фальк
- БСАктриса
Барбара
Стил
- МЛАктриса
Мадлен
ЛеБо
- КБАктриса
Катерина
Боратто
- ЭГАктриса
Эддра
Гэйл
- ГААктёр
Гуидо
Альберти
- ТПСценарист
Туллио
Пинелли
- БРСценарист
Брунелло
Ронди
- ФФСценарист
Федерико
Феллини
- ЭФСценарист
Эннио
Флайяно
- ПГХудожник
Пьеро
Герарди
- ЛФХудожница
Леонор
Фини
- ВАХудожница
Вито
Анцалоне
- ЛКМонтажёр
Лео
Каттоццо
- ДДОператор
Джанни
Ди Венанцо
- НРКомпозитор
Нино
Рота