Актёры и съёмочная группа фильма «Ворон»
Режиссёры
Актёры
АктёрEdgar Allan Poe
Джон КьюсакJohn Cusack
АктёрDetective Fields
Люк ЭвансLuke Evans
АктрисаEmily Hamilton
Элис ИвAlice Eve
АктёрCapt. Charles Hamilton
Брендан ГлисонBrendan Gleeson
АктёрMaddux (в титрах: Kevin R. McNally)
Кевин МакнэллиKevin McNally
АктёрJohn Cantrell
Оливер Джексон-КоэнOliver Jackson-Cohen
АктёрCaptain Eldridge
Джимми ЮиллJimmy Yuill
АктёрIvan
Сэм ХэзелдайнSam Hazeldine
АктрисаMrs. Bradley
Пэм ФеррисPam Ferris
АктёрReagan