Вольт (фильм, 2008) смотреть онлайн

Что если весь мир вокруг — иллюзия, чья-то выдумка? Фантастическое драмеди «Вольт» — мультфильм 2008 года, который развивает поднятую в «Шоу Трумэна» тему и делает это не менее изобретательно..



Вольт невероятно силен: громким лаем пес ломает бетонные стены, бегает быстрее пули, далеко прыгает, а еще умеет стрелять лазерами из глаз. Эти суперспособности не раз помогали спасать хозяйку Пенни от злодеев, в том числе доктора Калико. Жаль только это — просто уловки киношников, снимающих сериал. На деле же Вольт — обычная собака, которая никогда не покидала пределы съемочной площадки. Но что пес будет делать, когда встретится с опасностью в реальном, а не выдуманном мире?



Картина получила номинацию на «Оскар» и заслужила теплый прием зрителей. Смотреть мультфильм «Вольт» можно и детям, и взрослым. Первые наверняка оценят ярких персонажей и добрый юмор, вторые же отдохнут, посмотрев легкое кино.



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