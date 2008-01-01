Вольт (фильм, 2008) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Что если весь мир вокруг — иллюзия, чья-то выдумка? Фантастическое драмеди «Вольт» — мультфильм 2008 года, который развивает поднятую в «Шоу Трумэна» тему и делает это не менее изобретательно..
Вольт невероятно силен: громким лаем пес ломает бетонные стены, бегает быстрее пули, далеко прыгает, а еще умеет стрелять лазерами из глаз. Эти суперспособности не раз помогали спасать хозяйку Пенни от злодеев, в том числе доктора Калико. Жаль только это — просто уловки киношников, снимающих сериал. На деле же Вольт — обычная собака, которая никогда не покидала пределы съемочной площадки. Но что пес будет делать, когда встретится с опасностью в реальном, а не выдуманном мире?
Картина получила номинацию на «Оскар» и заслужила теплый прием зрителей. Смотреть мультфильм «Вольт» можно и детям, и взрослым. Первые наверняка оценят ярких персонажей и добрый юмор, вторые же отдохнут, посмотрев легкое кино.
Вольт смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения
КачествоSD
Время92 мин / 01:32
Рейтинг
- БХРежиссёр
Байрон
Ховард
- КУРежиссёр
Крис
Уильямс
- Актёр
Джон
Траволта
- МСАктриса
Майли
Сайрус
- СЭАктриса
Сьюзи
Эссман
- МУАктёр
Марк
Уолтон
- Актёр
Малкольм
Макдауэлл
- ДЛАктёр
Джеймс
Липтон
- ГДАктёр
Грег
Джерманн
- ДБАктёр
Дидрих
Бадер
- Актёр
Ник
Свардсон
- ЖМАктёр
Жан-Поль
Мано
- ДФСценарист
Дэн
Фогельман
- КУСценарист
Крис
Уильямс
- КСПродюсер
Кларк
Спенсер
- ДЛПродюсер
Джон
Лассетер
- МУПродюсер
Макул
Уигерт
- Актёр дубляжа
Владимир
Вдовиченков
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- АБАктриса дубляжа
Анжела
Белянская
- Актёр дубляжа
Леонид
Барац
- ВМАктёр �дубляжа
Владимир
Майсурадзе
- ПАХудожник
Пол
А. Феликс
- ТММонтажёр
Тим
Мертенс
- ДПКомпозитор
Джон
Пауэлл