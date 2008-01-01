Вольт
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Вольт

Вольт (фильм, 2008) смотреть онлайн

2008, Bolt
Мультфильм, Семейный92 мин6+

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О фильме

Что если весь мир вокруг — иллюзия, чья-то выдумка? Фантастическое драмеди «Вольт» — мультфильм 2008 года, который развивает поднятую в «Шоу Трумэна» тему и делает это не менее изобретательно..

Вольт невероятно силен: громким лаем пес ломает бетонные стены, бегает быстрее пули, далеко прыгает, а еще умеет стрелять лазерами из глаз. Эти суперспособности не раз помогали спасать хозяйку Пенни от злодеев, в том числе доктора Калико. Жаль только это — просто уловки киношников, снимающих сериал. На деле же Вольт — обычная собака, которая никогда не покидала пределы съемочной площадки. Но что пес будет делать, когда встретится с опасностью в реальном, а не выдуманном мире?

Картина получила номинацию на «Оскар» и заслужила теплый прием зрителей. Смотреть мультфильм «Вольт» можно и детям, и взрослым. Первые наверняка оценят ярких персонажей и добрый юмор, вторые же отдохнут, посмотрев легкое кино.

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Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Приключения
Качество
SD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Вольт»