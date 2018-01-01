Wink
Детям
Волшебный клад
Актёры и съёмочная группа фильма «Волшебный клад»

Актёры и съёмочная группа фильма «Волшебный клад»

Режиссёры

Дмитрий Бабиченко

Режиссёр

Актёры

Владимир Балашов

Актёрозвучка
Эраст Гарин

Актёрозвучка
Владимир Грибков

Актёрозвучка
Наталья Гицерот

Актрисаозвучка
Александра Панова

Актрисаозвучка

Сценаристы

Дмитрий Бабиченко

Сценарист
Павел Маляревский

Сценарист

Художники

Григорий Козлов

Художник

Монтажёры

Лидия Кякшт

Монтажёр

Операторы

Михаил Друян

Оператор

Композиторы

Карэн Хачатурян

Композитор