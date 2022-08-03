Волшебный клад
Wink
Детям
Волшебный клад

Волшебный клад (фильм, 1950) смотреть онлайн

1950, Волшебный клад
Мультфильм, Советские мультфильмы19 мин6+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

В далекие времена стада богача Галсана охранял пастух Баир. Однажды увидел он, как гриф схватил чудесную птицу, и спас ее, подстрелив хищника из лука. Закончилась его служба, и захотел он уйти, получив 16 монет, но жадный богач вычел с него за охромевшую кобылу, за сломанный кнут и пр. столько, что пастух не выдержал и огрел негодяя по башке сундуком. Слуги бросили его связанным в ущелье. Вот тогда и прилетела к нему чудесная птица…

Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы, Мультфильм
Время
19 мин / 00:19

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.1 IMDb