Волшебный клад (фильм, 1950) смотреть онлайн

В далекие времена стада богача Галсана охранял пастух Баир. Однажды увидел он, как гриф схватил чудесную птицу, и спас ее, подстрелив хищника из лука. Закончилась его служба, и захотел он уйти, получив 16 монет, но жадный богач вычел с него за охромевшую кобылу, за сломанный кнут и пр. столько, что пастух не выдержал и огрел негодяя по башке сундуком. Слуги бросили его связанным в ущелье. Вот тогда и прилетела к нему чудесная птица…

