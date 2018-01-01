Wink
Детям
Волшебное Рождество у Микки
Актёры и съёмочная группа фильма «Волшебное Рождество у Микки»

Режиссёры

Бобс Гэннауэй

Bobs Gannaway
Режиссёр
Барни Мэттинсон

Burny Mattinson
Режиссёр

Актёры

Карлос Аласраки

Carlos Alazraqui
АктёрPanchito
Уэйн Оллвэйн

Wayne Allwine
АктёрMickey Mouse
Тони Ансельмо

Tony Anselmo
АктёрDonald Duck / Huey / Dewey / Louie
Джефф Беннетт

Jeff Bennett
АктёрMr. Jollyland / Lumiere
Джоди Бенсон

Jodi Benson
АктрисаAriel
Робби Бенсон

Robby Benson
АктёрBeast
Кори Бертон

Corey Burton
АктёрLudwig Von Drake / Mad Hatter / Grumpy / Gus / Captain Hook
Эд Э. Кэрролл

Eddie Carroll
АктёрJiminy Cricket
Пэт Кэрролл

Pat Carroll
АктрисаUrsula
Джон Клиз

John Cleese
Актёррассказчик (segment 'The Nutcracker')

Сценаристы

Томас Харт

Thomas Hart
Сценарист
Джесс Винфилд

Jess Winfield
Сценарист
Бобс Гэннауэй

Bobs Gannaway
Сценарист
Кевин Кэмпбелл

Kevin Campbell
Сценарист

Продюсеры

Дон Хан

Don Hahn
Продюсер
Бобс Гэннауэй

Bobs Gannaway
Продюсер

Актёры дубляжа

Андрей Матвеев

Актёр дубляжа
Максим Сергеев

Актёр дубляжа
Константин Петров

Актёр дубляжа
Ксения Бржезовская

Актриса дубляжа
Олег Куликович

Актёр дубляжа

Художники

Рик Слуйтер

Ric Sluiter
Художник

Монтажёры

Эллен Кенеши

Ellen Keneshea
Монтажёр