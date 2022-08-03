Волшебное Рождество у Микки (фильм, 2001) смотреть онлайн
2001, Mickey's Magical Christmas: Snowed in at the House of Mouse
Мультфильм59 мин0+
О фильме
Когда из-за снежной бури все вынуждены остаться дома, Микки и гости его Мышиного Дома, включая Пуха, Поросенка, Бэлль, Белоснежку, Ариэль и многих других старых и новых друзей, из всех сил пытаются с помощью печенья и горячего шоколада развеселить Дональда и исправить его испорченное рождественское настроение.
- БГРежиссёр
Бобс
Гэннауэй
- БМРежиссёр
Барни
Мэттинсон
- КААктёр
Карлос
Аласраки
- УОАктёр
Уэйн
Оллвэйн
- ТААктёр
Тони
Ансельмо
- ДБАктёр
Джефф
Беннетт
- ДБАктриса
Джоди
Бенсон
- РБАктёр
Робби
Бенсон
- КБАктёр
Кори
Бертон
- ЭЭАктёр
Эд
Э. Кэрролл
- ПКАктриса
Пэт
Кэрролл
- ДКАктёр
Джон
Клиз
- ТХСценарист
Томас
Харт
- ДВСценарист
Джесс
Винфилд
- БГСценарист
Бобс
Гэннауэй
- ККСценарист
Кевин
Кэмпбелл
- ДХПродюсер
Дон
Хан
- БГПродюсер
Бобс
Гэннауэй
- АМАктёр дубляжа
Андрей
Матвеев
- МСАктёр дубляжа
Максим
Сергеев
- КПАктёр дубляжа
Константин
Петров
- КБАктриса дубляжа
Ксения
Бржезовская
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куликович
- РСХудожник
Рик
Слуйтер
- ЭКМонтажёр
Эллен
Кенеши