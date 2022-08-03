Волшебное Рождество у Микки (фильм, 2001) смотреть онлайн

Когда из-за снежной бури все вынуждены остаться дома, Микки и гости его Мышиного Дома, включая Пуха, Поросенка, Бэлль, Белоснежку, Ариэль и многих других старых и новых друзей, из всех сил пытаются с помощью печенья и горячего шоколада развеселить Дональда и исправить его испорченное рождественское настроение.

