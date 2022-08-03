Wink
Волшебное Рождество у Микки

Волшебное Рождество у Микки (фильм, 2001) смотреть онлайн

2001, Mickey's Magical Christmas: Snowed in at the House of Mouse
Мультфильм59 мин0+

О фильме

Когда из-за снежной бури все вынуждены остаться дома, Микки и гости его Мышиного Дома, включая Пуха, Поросенка, Бэлль, Белоснежку, Ариэль и многих других старых и новых друзей, из всех сил пытаются с помощью печенья и горячего шоколада развеселить Дональда и исправить его испорченное рождественское настроение.

Жанр
Мультфильм
Качество
SD
Время
59 мин / 00:59

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.6 IMDb

