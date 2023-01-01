Волшебная история (фильм, 1997) смотреть онлайн
Сюжет
Две подружки заявляют, что сфотографировали настоящих фей. Феномен привлекает всеобщее внимание, в том числе сэра Артура Конан Дойля и фокусника Гарри Гудини. Добрая сказка со звездным кастом о том, что нужно верить в чудо даже во взрослом возрасте.
Элси Райт и Фрэнсис Гриффитс крепко дружат. Девочки делят на двоих все приключения, все игрушки и секреты. Однажды, гуляя по лесу, они встречают маленьких феечек. Подружкам даже удается сделать фотографию, на которой отчетливо видно, что феи — настоящие. Во всяком случае именно это Элси и Фрэнсис и заявляют. Фотография попадает в газеты и поднимает в стране волну реакций: от скептических до самых воодушевленных. Необычной историей заинтересовываются главный английский писатель детективов Артур Конан Дойль, а также гениальный фокусник Гарри Гудини, которые желают поговорить с двумя счастливицами, наблюдавшими чудо.
Докажут ли девочки, что видели фей в реальности? Питер О’Тул, Харви Кейтель, Мэл Гибсон в детской картине «Волшебная история» 1997 года — фильм смотреть онлайн можно на видеосервисе Wink.
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И�нформация
СтранаВеликобритания
КачествоFull HD
ЖанрыСемейные, Драмы, Фэнтези, Детективы
Рейтинг
- ЧСРежиссёр
Чарльз
Стёрридж
- ЭЭАктриса
Элизабет
Эрл
- ФХАктриса
Флоренс
Хот
- ПМАктёр
Пол
МакГанн
- ФНАктриса
Фиби
Николлс
- ПОАктёр
Питер
О’Тул
- ХКАктёр
Харви
Кейтель
- Актёр
Билл
Найи
- Актёр
Антон
Лессер
- Актёр
Тим
Макиннерни
- Актёр
Мэл
Гибсон
- АЭСценарист
Альберт
Эш
- ТМСценарист
Том
Маклафлин
- БДПродюсер
Брюс
Дэвей
- Продюсер
Венди
Файнерман
- АЭПродюсер
Альберт
Эш
- ШРХудожница
Ширли
Расселл
- ПКМонтажёр
Питер
Колсон
- МКОператор
Майкл
Коултер
- ЗПКомпозитор
Збигнев
Прайснер