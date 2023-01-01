Волшебная история (фильм, 1997) смотреть онлайн

Сюжет

Две подружки заявляют, что сфотографировали настоящих фей. Феномен привлекает всеобщее внимание, в том числе сэра Артура Конан Дойля и фокусника Гарри Гудини. Добрая сказка со звездным кастом о том, что нужно верить в чудо даже во взрослом возрасте.



Элси Райт и Фрэнсис Гриффитс крепко дружат. Девочки делят на двоих все приключения, все игрушки и секреты. Однажды, гуляя по лесу, они встречают маленьких феечек. Подружкам даже удается сделать фотографию, на которой отчетливо видно, что феи — настоящие. Во всяком случае именно это Элси и Фрэнсис и заявляют. Фотография попадает в газеты и поднимает в стране волну реакций: от скептических до самых воодушевленных. Необычной историей заинтересовываются главный английский писатель детективов Артур Конан Дойль, а также гениальный фокусник Гарри Гудини, которые желают поговорить с двумя счастливицами, наблюдавшими чудо.



Докажут ли девочки, что видели фей в реальности? Питер О’Тул, Харви Кейтель, Мэл Гибсон в детской картине «Волшебная история» 1997 года — фильм смотреть онлайн можно на видеосервисе Wink.



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