Волки (фильм, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

История о талантливом 18-летнем баскетболисте, которого Корнельский университет приглашает в свою команду. Кажется, что у юноши есть все для хорошего старта успешной спортивной карьеры, однако это совсем не просто…



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