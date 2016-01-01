Волки (фильм, 2016) смотреть онлайн
8.12016, Wolves
Драмы104 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
История о талантливом 18-летнем баскетболисте, которого Корнельский университет приглашает в свою команду. Кажется, что у юноши есть все для хорошего старта успешной спортивной карьеры, однако это совсем не просто…
Волки смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
5.6 КиноПоиск
5.7 IMDb
- Режиссёр
Барт
Фрейндлих
- Актёр
Майкл
Шеннон
- Актриса
Карла
Гуджино
- ТДАктёр
Тейлор
Джон Смит
- ЗБАктриса
Зази
Битц
- Актриса
Джессика
Рот
- КБАктёр
Кристофер
Бауэр
- Актёр
Ноа
Легро
- ЛДАктёр
Луис
Да Силва мл.
- УДАктёр
Уэйн
Дювалл
- ДЧАктёр
Джейк
Чои
- Сценарист
Барт
Фрейндлих
- Продюсер
Барт
Фрейндлих
- ТППродюсер
Тим
Перелл
- ДКМонтажёр
Джозеф
Крингс
- ХМОператор
Хуан
Мигель Аспирос
- ДБКомпозитор
Дэвид
Брайди