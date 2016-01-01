Волки
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Волки

Волки (фильм, 2016) смотреть онлайн

8.12016, Wolves
Драмы104 мин18+

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Сюжет

История о талантливом 18-летнем баскетболисте, которого Корнельский университет приглашает в свою команду. Кажется, что у юноши есть все для хорошего старта успешной спортивной карьеры, однако это совсем не просто…

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
5.7 IMDb