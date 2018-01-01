Wink
Волк и теленок
Актёры и съёмочная группа фильма «Волк и теленок»

Актёры и съёмочная группа фильма «Волк и теленок»

Режиссёры

Михаил Каменецкий

Режиссёр

Актёры

Олег Табаков

АктёрВолк
Ольга Громова

АктрисаЛиса / Телёнок
Владимир Винокур

АктёрМедведь / Телёнок
Всеволод Ларионов

АктёрКабан

Сценаристы

Михаил Липскеров

Сценарист

Продюсеры

Григорий Хмара

Продюсер

Монтажёры

Галина Филатова

Монтажёр

Операторы

Юрий Каменецкий

Оператор

Композиторы

Игорь Космачев

Композитор