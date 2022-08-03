Советский рисованный мультфильм «Волк и семеро козлят» был создан в 1957 году на киностудии «Союзмультфильм». Режиссер-мультипликатор Петр Николаевич Носов экранизировал одноименную народную сказку, посмотреть которую приглашает онлайн-кинотеатр Wink. Лента представлена бесплатно, в хорошем качестве.

Сюжет сказки «Волк и семеро козлят» хорошо всем знаком с детства. Мать-коза оставляет детей дома, с наказом никому, кроме нее, не отворять дверь. Вернувшись обратно, Коза поет песенку, после чего козлята пускают ее в дом. Узнав об этом, голодный Волк решает похитить козлят, но для этого ему нужно, чтобы они приняли его за мать. Обратившись к медведю-кузнецу, волк получает тоненький голос, и обманом вынуждает козлят пустить его в дом. Схватив козлят, Волк пускается прочь, но один козленок успевает спрятаться и рассказывает вернувшейся матери о том, что произошло. Как Коза смогла проучить злого Волка и вернуть своих деток обратно, вы узнаете из увлекательного мультфильма, доступного на сайте Wink в хорошем качестве, абсолютно бесплатно.

