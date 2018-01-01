Wink
Детям
Волк и семеро козлят
Актёры и съёмочная группа фильма «Волк и семеро козлят»

Актёры и съёмочная группа фильма «Волк и семеро козлят»

Режиссёры

Петр Носов

Петр Носов

Режиссёр

Актёры

Юлия Юльская

Юлия Юльская

АктрисаКозлёнок
Георгий Вицин

Георгий Вицин

АктёрДятел
Леонид Пирогов

Леонид Пирогов

АктёрМедведь
Владимир Володин

Владимир Володин

АктёрВолк

Сценаристы

Николай Абрамов

Николай Абрамов

Сценарист

Операторы

Екатерина Ризо

Екатерина Ризо

Оператор

Композиторы

Артемий Айвазян

Артемий Айвазян

Композитор