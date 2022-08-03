Во всем виноват енот (фильм, 2016) смотреть онлайн
7.22016, Wakefield
Драма104 мин18+
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О фильме
Погнавшись за енотом, Уэйкфилд оказался на чердаке гаража, откуда были видны светящиеся окна его гостиной. Накрыт стол, домочадцы ждут отца. «А что будет, если я пропаду? Будут ли плакать любящие крошки? Быстро ли жена найдет мне замену?» — подумал Говард и решил… остаться жить на чердаке.
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.3 IMDb
- РСРежиссёр
Робин
Суикорд
- Актёр
Брайан
Крэнстон
- Актриса
Дженнифер
Гарнер
- ВБАктриса
Виктория
Бруно
- ЭСАктриса
Эллери
Спрейберри
- МЛАктриса
Моника
Лосон
- ДААктёр
Дерек
Альварадо
- БДАктриса
Беверли
Д’Анджело
- ИЭАктёр
Иэн
Энтони Дэйл
- ТУАктёр
Трейси
Уолтер
- ПБАктриса
Пиппа
Беннетт-Уорнер
- РССценарист
Робин
Суикорд
- ЭЛСценарист
Эдгар
Лоуренс Доктороу
- Продюсер
Бонни
Кертис
- ДЛПродюсер
Джули
Линн
- АГАктёр дубляжа
Андрей
Гриневич
- ВВАктриса дубляжа
Василиса
Воронина
- ВЧАктёр дубляжа
Варвара
Чабан
- Актриса дубляжа
Юлия
Горохова
- ВРАктёр дубляжа
Владимир
Рыбальченко
- КНХудожница
Ким
Нго
- ДМХудожница
Дженнифер
М. Джентиле
- АБОператор
Андрей
Боуден Шварц
- АЗКомпозитор
Аарон
Зигман