Внутри себя
Актёры и съёмочная группа фильма «Внутри себя»

Режиссёры

Сергей Талыбов

Режиссёр

Актёры

Павел Харланчук

АктёрМаксим
Вероника Пляшкевич

АктрисаОльга
Игорь Сигов

АктёрЗахаров
Сергей Жбанков

АктёрДмитрий
Андрей Карако

АктёрПавел Петрович
Зоя Белохвостик

Актрисамать
Олег Радкевич

Актёручастковый
Олег Чеченев

Актёрврач в психбольнице
Анатолий Гурьев

Актёрпожилой консьерж
Алла Ельяшевич

Актрисаконсьержка

Сценаристы

Сергей Талыбов

Сценарист
Мария Емельянова

Сценарист

Продюсеры

Виктор Лобкович

Продюсер
Андрей Курейчик

Продюсер
Андрей Клюкович

Продюсер

Художники

Наталья Одинцова

Художница

Операторы

Александр Алейников

Оператор

Композиторы

Борис Ланьков

Композитор