Внутри себя (фильм, 2018) смотреть онлайн
2018, Внутри себя
Триллер97 мин18+
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О фильме
У молодого и талантливого фотографа Максима Каверина всe в жизни хорошо: интересная работа, красавица-жена Ольга. Неожиданно он получает заказ на серию фотографий одного из старинных домов города. Герой отправляется делать снимки и не подозревает, какой трагедии идeт навстречу.
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.4 IMDb
- СТРежиссёр
Сергей
Талыбов
- Актёр
Павел
Харланчук
- ВПАктриса
Вероника
Пляшкевич
- ИСАктёр
Игорь
Сигов
- СЖАктёр
Сергей
Жбанков
- АКАктёр
Андрей
Карако
- ЗБАктриса
Зоя
Белохвостик
- ОРАктёр
Олег
Радкевич
- ОЧАктёр
Олег
Чеченев
- АГАктёр
Анатолий
Гурьев
- АЕАктриса
Алла
Ельяшевич
- СТСценарист
Сергей
Талыбов
- МЕСценарист
Мария
Емельянова
- ВЛПродюсер
Виктор
Лобкович
- АКПродюсер
Андрей
Курейчик
- АКПродюсер
Андрей
Клюкович
- НОХудожница
Наталья
Одинцова
- ААОператор
Александр
Алейников
- БЛКомпозитор
Борис
Ланьков