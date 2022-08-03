У молодого и талантливого фотографа Максима Каверина всe в жизни хорошо: интересная работа, красавица-жена Ольга. Неожиданно он получает заказ на серию фотографий одного из старинных домов города. Герой отправляется делать снимки и не подозревает, какой трагедии идeт навстречу.

