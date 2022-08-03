Внутри себя
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Внутри себя

Внутри себя (фильм, 2018) смотреть онлайн

2018, Внутри себя
Триллер97 мин18+

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О фильме

У молодого и талантливого фотографа Максима Каверина всe в жизни хорошо: интересная работа, красавица-жена Ольга. Неожиданно он получает заказ на серию фотографий одного из старинных домов города. Герой отправляется делать снимки и не подозревает, какой трагедии идeт навстречу.

Страна
Беларусь
Жанр
Триллер
Качество
SD
Время
97 мин / 01:37

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Внутри себя»