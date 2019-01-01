Вне закона
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Вне закона

Вне закона (фильм, 2019) смотреть онлайн

7.62019, Beyond the Law
Боевики, Криминал86 мин18+

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Сюжет

Бывший коп Фрэнк Уилсон живет один в лесной хижине. Его сына, с которым Фрэнк уже долго не общался, находят мертвым – это дело рук жестокого преступника Дезмонда Пакарда. Заручившись помощью старого друга, детектива Рэя Манса, Фрэнк возвращается в город, пытаясь выследить убийцу. Дезмонд оказывается под защитой своего отца – криминального авторитета Августина Адера, который требует, чтобы сын разобрался в устроенном им бардаке.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Боевики, Криминал

Рейтинг

4.5 КиноПоиск
3.7 IMDb