Вне закона (фильм, 2019) смотреть онлайн
7.62019, Beyond the Law
Боевики, Криминал86 мин18+
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Сюжет
Бывший коп Фрэнк Уилсон живет один в лесной хижине. Его сына, с которым Фрэнк уже долго не общался, находят мертвым – это дело рук жестокого преступника Дезмонда Пакарда. Заручившись помощью старого друга, детектива Рэя Манса, Фрэнк возвращается в город, пытаясь выследить убийцу. Дезмонд оказ�ывается под защитой своего отца – криминального авторитета Августина Адера, который требует, чтобы сын разобрался в устроенном им бардаке.
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Рейтинг
4.5 КиноПоиск
3.7 IMDb
- ДКРежиссёр
Джеймс
Каллен Брэссак
- ДМАктёр
Джонни
Месснер
- Актёр
Стивен
Сигал
- DАктёр
DMX
- БКАктёр
Билл
Коббс
- ЗУАктёр
Зак
Уорд
- ДМАктёр
Джефф
М Хилл
- РЧАктёр
Рэнди
Чарач
- КДАктриса
Ким
ДеЛонги
- ЧРАктёр
Честер
Рашинг
- ШКАктёр
Шон
Кэнан
- ДМСценарист
Джонни
Мартин Уолтерс
- МБПродюсер
Мика
Брандт
- ДКПродюсер
Джеймс
Каллен Брэссак
- ТВПродюсер
Тимоти
Вудворд мл.
- РЧПродюсер
Рэнди
Чарач
- ДНОператор
Дэвид
Ньюберт