Вне времени (фильм, 2014) смотреть онлайн

О фильме
Борясь со смертью, герой переступает границы реальности и переносится в Индию 1778 года. В другом, незнакомом ему мире, он начинает жить жизнью британского офицера Джеймса Стюарта, поглощенного страстью к прекрасной женщине. Что же выберет Джей?
СтранаАвстралия, Великобритания
ЖанрИсторический, Фэнтези
КачествоSD
Время104 мин / 01:44
Рейтинг
5.2 КиноПоиск
4.6 IMDb
- РЖРежиссёр
Роланд
Жоффе
- Актёр
Джош
Хартнетт
- ББАктриса
Бипаша
Басу
- ТЭАктриса
Тэмзин
Эджертон
- ЭЭАктриса
Элис
Энглерт
- СКАктриса
Симона
Кэссел
- ДМАктёр
Джеймс
Маккэй
- АДАктёр
Абхай
Деол
- ЭДАктриса
Эджина
Де Вэс
- ББАктёр
Билли
Браун
- АДАктриса
Андреа
Дэк
- РЖСценарист
Роланд
Жоффе
- ПБПродюсер
Пол
Брюлс
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- ЮРАктриса дубляжа
Юлия
Ромашина
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- ЕВАктриса дубляжа
Евгения
Ваган
- НБАктёр дубляжа
Николай
Быстров
- НЧХудожник
Нитин
Чандракант Десай
- ПЖХудожник
Пол
Жирардани
- ДМХудожница
Диана
Моусли
- ТРХудожник
Терри
Райан
- БДХудожница
Беверли
Данн
- ДСМонтажёр
Джон
Скотт
- БНОператор
Бен
Нотт
- ДБКомпозитор
Дирк
Броссе