Wink
Фильмы
Вне времени

Вне времени (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, The Lovers
Фэнтези, Исторический104 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Борясь со смертью, герой переступает границы реальности и переносится в Индию 1778 года. В другом, незнакомом ему мире, он начинает жить жизнью британского офицера Джеймса Стюарта, поглощенного страстью к прекрасной женщине. Что же выберет Джей?

Страна
Австралия, Великобритания
Жанр
Исторический, Фэнтези
Качество
SD
Время
104 мин / 01:44

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Вне времени»