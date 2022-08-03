Вне времени (фильм, 2014) смотреть онлайн

Борясь со смертью, герой переступает границы реальности и переносится в Индию 1778 года. В другом, незнакомом ему мире, он начинает жить жизнью британского офицера Джеймса Стюарта, поглощенного страстью к прекрасной женщине. Что же выберет Джей?



