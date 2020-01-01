Вне игры (фильм, 2020) смотреть онлайн
8.02020, The Way Back
Драмы104 мин18+
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Сюжет
Экс-звезда баскетбола Джек Каннингэм тяжело переживает смерть сына и разлад с женой, пытаясь утопить горе в алкоголе, который и является первичным источником всех его проблем. И вот, когда кажется, что дальше будет только хуже, Джек получает предложение возглавить школьную баскетбольную команду. Сможет ли тренерская работа вытащить героя из депрессии?
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Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.7 IMDb
- Режиссёр
Гэвин
О’Коннор
- Актёр
Бен
Аффлек
- АМАктёр
Аль
Мадригал
- ЯГАктриса
Янина
Гаванкар
- МУАктриса
Микаэла
Уоткинс
- БУАктёр
Брэндон
Уилсон
- УРАктёр
Уилл
Ропп
- ФЛАктёр
Фернандо
Луис Вега
- ЧЛАктёр
Чарльз
Лотт мл.
- МГАктёр
Мелвин
Грегг
- БИАктёр
Бен
Ирвинг
- БИСценарист
Брэд
Ингелсби
- ГГПродюсер
Гордон
Грэй
- Продюсер
Гэвин
О’Коннор
- Продюсер
Дженнифер
Тодд
- МЭПродюсер
Мэдисон
Эйнли
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- Актриса дубляжа
Юлия
Горохова
- АКАктриса дубляжа
Анна
Киселёва
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- ДРМонтажёр
Дэвид
Розенблюм
- ЭГОператор
Эдуард
Грау
- РСКомпозитор
Роб
Симонсен