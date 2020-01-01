Вне игры (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Экс-звезда баскетбола Джек Каннингэм тяжело переживает смерть сына и разлад с женой, пытаясь утопить горе в алкоголе, который и является первичным источником всех его проблем. И вот, когда кажется, что дальше будет только хуже, Джек получает предложение возглавить школьную баскетбольную команду. Сможет ли тренерская работа вытащить героя из депрессии?



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