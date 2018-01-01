Wink
Фильмы
Влюбленный скорпион
Актёры и съёмочная группа фильма «Влюбленный скорпион»

Режиссёры

Сантьяго Занну

Santiago Zannou
Режиссёр

Актёры

Алекс Гонсалес

Álex González
АктёрJulián 'Alacrán' López
Джудит Диакате

Judith Diakhate
АктрисаAlyssa
Карлос Бардем

Carlos Bardem
АктёрCarlomonte
Мигель Анхель Сильвестре

Miguel Ángel Silvestre
АктёрLuis
Хавьер Бардем

Javier Bardem
АктёрSolís
Ховик Кеучкерян

Hovik Keuchkerian
АктёрPedro
Элио Сагуэс

Elio Sagües
АктёрFelipe 'Loco'
Хавьер Мансебо

Javier Mancebo
АктёрAstérix
Досель Камана Гомбе

Dosel Kamana Gombe
АктёрFranky
Хуан Карлос Вельидо

Juan Carlos Vellido
АктёрFrancisco

Сценаристы

Сантьяго Занну

Santiago Zannou
Сценарист
Карлос Бардем

Carlos Bardem
Сценарист

Продюсеры

Альваро Лонгория

Alvaro Longoria
Продюсер

Актёры дубляжа

Юрий Романов

Актёр дубляжа
Анна Еремина

Актриса дубляжа
Николай Шмаргун

Актёр дубляжа
Василий Шумский

Актёр дубляжа
Юрий Овчинников

Актёр дубляжа

Художники

Льоренс Микель

Llorenç Miquel
Художник

Монтажёры

Фернандо Франко

Fernando Franco
Монтажёр
Хауме Марти

Jaume Martí
Монтажёр

Операторы

Хуан Мигель Аспирос

Juan Miguel Azpiroz
Оператор

Композиторы

Воульфранк Санноу

Woulfrank Zannou
Композитор