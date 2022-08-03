Влюбленный скорпион (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, Alacrán enamorado
Спортивный, Мелодрама95 мин18+
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О фильме
Хулиан, член неонацистской группировки, начинает тренироваться у Карломонте, в прошлом прославленного боксера. Хулиан постепенно начинает меняться. Главарь неонацистов Луис считает, что Хулиан предатель, а это значит, что он должен понести жестокое наказание…
СтранаИспания
ЖанрСпортивный, Драма, Мелодрама
КачествоSD
Время95 мин / 01:35
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.8 IMDb
- СЗРежиссёр
Сантьяго
Занну
- АГАктёр
Алекс
Гонсалес
- ДДАктриса
Джудит
Диакате
- КБАктёр
Карлос
Бардем
- МААктёр
Мигель
Анхель Сильвестре
- Актёр
Хавьер
Бардем
- ХКАктёр
Ховик
Кеучкерян
- ЭСАктёр
Элио
Сагуэс
- ХМАктёр
Хавьер
Мансебо
- ДКАктёр
Досель
Камана Гомбе
- ХКАктёр
Хуан
Карлос Вельидо
- СЗСценарист
Сантьяго
Занну
- КБСценарист
Карлос
Бардем
- АЛПродюсер
Альваро
Лонгория
- ЮРАктёр дубляжа
Юрий
Романов
- АЕАктриса дубляжа
Анна
Еремина
- НШАктёр дубляжа
Николай
Шмаргун
- ВШАктёр дубляжа
Василий
Шумский
- ЮОАктёр дубляжа
Юрий
Овчинников
- ЛМХудожник
Льоренс
Микель
- ФФМонтажёр
Фернандо
Франко
- ХММонтажёр
Хауме
Марти
- ХМОператор
Хуан
Мигель Аспирос
- ВСКомпозитор
Воульфранк
Санноу