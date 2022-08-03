Хулиан, член неонацистской группировки, начинает тренироваться у Карломонте, в прошлом прославленного боксера. Хулиан постепенно начинает меняться. Главарь неонацистов Луис считает, что Хулиан предатель, а это значит, что он должен понести жестокое наказание…

