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Влюбленный скорпион

Влюбленный скорпион (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Alacrán enamorado
Спортивный, Мелодрама95 мин18+

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О фильме

Хулиан, член неонацистской группировки, начинает тренироваться у Карломонте, в прошлом прославленного боксера. Хулиан постепенно начинает меняться. Главарь неонацистов Луис считает, что Хулиан предатель, а это значит, что он должен понести жестокое наказание…

Страна
Испания
Жанр
Спортивный, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Влюбленный скорпион»