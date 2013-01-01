Влюбленный скорпион (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Хулиан, член неонацистской группировки, цель которой – зачистка улиц от «черных» и арабов, начинает тренироваться у Карломонте, в прошлом прославленного боксера, а ныне – пьяницы, разрушившего свою жизнь. Но рядом с этим человеком, жестким и упрямым, Хулиан постепенно начинает меняться. Он отдаляется от бывших дружков, влюбляется в Алису, девушку, работающую в спортзале, у него появляется новый приятель – его чернокожий спарринг-партнер Фрэнки. Новая жизнь ему нравится больше, чем прежняя. Но главарь неонацистов Луис считает, что Хулиан предатель, а это значит, что он должен понести жестокое наказание…



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