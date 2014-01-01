Викинги (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Northmen - A Viking Saga
Боевики, Исторические94 мин18+
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Сюжет
Главные герои оказываются в тылу врага, на чужих и совершенно неизвестных им территориях. Шторм полностью уничтожает корабли викингов, и им с большим трудом удается выжить. Чтобы действительно обогатиться и добраться до собственных земель
живыми, викингам придется пройти по неизве�стным им тропам.
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Информация
СтранаШвейцария, Германия
КачествоSD
ЖанрыИсторические, Боевики
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
5.4 IMDb
- КФРежиссёр
Клаудио
Фах
- ТХАктёр
Том
Хоппер
- РКАктёр
Райан
Квантен
- Актёр
Кен
Дукен
- Актриса
Чарли
Мерфи
- Актёр
Эд
Скрейн
- Актёр
Анатоль
Таубман
- ДНАктёр
Джеймс
Нортон
- ЛГАктёр
Лео
Грегори
- ДДАктёр
Даррелл
Д’Силва
- МСАктёр
Марк
Стрепан
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- Актёр дубляжа
Евгений
В�альц
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- Актриса дубляжа
Полина
Кузьминская
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков