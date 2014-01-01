Wink
Фильмы
Викинги

Викинги (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Northmen - A Viking Saga
Боевики, Исторические94 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Главные герои оказываются в тылу врага, на чужих и совершенно неизвестных им территориях. Шторм полностью уничтожает корабли викингов, и им с большим трудом удается выжить. Чтобы действительно обогатиться и добраться до собственных земель
живыми, викингам придется пройти по неизвестным им тропам.

Викинги смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
5.4 IMDb