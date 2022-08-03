Видеодром (фильм, 1982) смотреть онлайн
7.51982, Videodrome
Ужасы, Триллер83 мин18+
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О фильме
Телевизионный продюсер Макс Ренн, разыскивая свежее и оригинальное порно для своего кабельного канала, случайно натыкается на «Видеодром» — ведущуюся из ниоткуда передачу про секс и убийства, многократный просмотр которой разлагает не только психику, но и плоть человека…
СтранаКанада
ЖанрФантастика, Ужасы, Триллер
КачествоSD
Время83 мин / 01:23
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
7.2 IMDb
- ДКРежиссёр
Дэвид
Кроненберг
- Актёр
Джеймс
Вудс
- ССАктриса
Соня
Смитс
- ДХАктриса
Дебби
Харри
- ПДАктёр
Питер
Дворски
- ЛКАктёр
Лесли
Карлсон
- ДКАктёр
Джек
Крили
- ЛГАктриса
Линн
Горман
- ДХАктриса
Джули
Ханер
- РШАктёр
Райнер
Шварц
- ДБАктёр
Дэвид
Болт
- ДКСценарист
Дэвид
Кроненберг
- ПДПродюсер
Пьер
Дэвид
- КЭПродюсер
Клод
Эру
- ВСПродюсер
Виктор
Солники
- АПАктёр дубляжа
Анатолий
Петров
- ЕПАктриса дубляжа
Елена
Павловская
- АБАктёр дубляжа
Александр
Баргман
- БУАктёр дубляжа
Борис
Улитин
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Гущина
- КСХудожница
Кэрол
Спайэр
- РСМонтажёр
Рональд
Сандерс
- Оператор
Марк
Ирвин
- Композитор
Говард
Шор