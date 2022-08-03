Видеодром
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Видеодром

Видеодром (фильм, 1982) смотреть онлайн

7.51982, Videodrome
Ужасы, Триллер83 мин18+

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О фильме

Телевизионный продюсер Макс Ренн, разыскивая свежее и оригинальное порно для своего кабельного канала, случайно натыкается на «Видеодром» — ведущуюся из ниоткуда передачу про секс и убийства, многократный просмотр которой разлагает не только психику, но и плоть человека…

Страна
Канада
Жанр
Фантастика, Ужасы, Триллер
Качество
SD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Видеодром»