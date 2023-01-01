Ветер странствий (фильм, 1978) смотреть онлайн бесплатно
8.91978, Ветер странствий
Драмы, Советские78 мин12+
Сюжет
Идет Великая Отечественная война. Брат и сестра хоронят не вынесшую тягот мать и решают отправиться на поиски отца. Настя и Митраша уверены, что он их вовсе не бросил. Просто он – один из многих отважных мужчин, ушедших на фронт, чтобы защищать страну в это трудное время. Детей не пугают скитания по суровой русской земле. Тем более, что на их пути встречается немало добрых и отзывчивых людей, которые хотят помочь ребятам добраться до места, где они смогут исполнить свою мечту и встретить отца.
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Информация
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
5.8 IMDb
- ЮЕРежиссёр
Юрий
Егоров
- ГААктриса
Галина
Астахова
- СКАктёр
Сергей
Кузнецов
- ВМАктёр
Владимир
Марченко
- ЮНАктёр
Юрий
Назаров
- СЯАктёр
Сергей
Яковлев
- МЯАктриса
Марина
Яковлева
- АЖАктёр
Александр
Жданов
- АЗАктёр
Алексей
Зайцев
- АПАктёр
Аркадий
Пышняк
- МПАктёр
Максим
Пучков
- ЮПСценарист
Юзеф
Принцев
- ЮЕСценарист
Юрий
�Егоров
- АМОператор
Александр
Мачильский
- МФКомпозитор
Марк
Фрадкин