Ветер странствий (фильм, 1978) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Идет Великая Отечественная война. Брат и сестра хоронят не вынесшую тягот мать и решают отправиться на поиски отца. Настя и Митраша уверены, что он их вовсе не бросил. Просто он – один из многих отважных мужчин, ушедших на фронт, чтобы защищать страну в это трудное время. Детей не пугают скитания по суровой русской земле. Тем более, что на их пути встречается немало добрых и отзывчивых людей, которые хотят помочь ребятам добраться до места, где они смогут исполнить свою мечту и встретить отца.



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