Ветер странствий
Wink
Фильмы
Ветер странствий

Ветер странствий (фильм, 1978) смотреть онлайн бесплатно

8.91978, Ветер странствий
Драмы, Советские78 мин12+

Сюжет

Идет Великая Отечественная война. Брат и сестра хоронят не вынесшую тягот мать и решают отправиться на поиски отца. Настя и Митраша уверены, что он их вовсе не бросил. Просто он – один из многих отважных мужчин, ушедших на фронт, чтобы защищать страну в это трудное время. Детей не пугают скитания по суровой русской земле. Тем более, что на их пути встречается немало добрых и отзывчивых людей, которые хотят помочь ребятам добраться до места, где они смогут исполнить свою мечту и встретить отца.

Ветер странствий смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Советские, Драмы

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
5.8 IMDb