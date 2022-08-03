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Вест-Сайдская история

Вест-Сайдская история (фильм, 1961) смотреть онлайн

1961, West Side Story
Мюзикл, Мелодрама142 мин18+

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О фильме

На улицах Манхэттена ведут беспощадную войну за жизненное пространство две уличных банды, Джеты и Акулы. Тони — член банды Джетов и лучший друг главаря Риффа. Смуглянка Мария — сестра предводителя пуэрториканцев Акул. Тони и Мария влюбляются друг в друга вопреки ненависти друзей и родственников...

Страна
США
Жанр
Мюзикл, Криминал, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
142 мин / 02:22

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Вест-Сайдская история»