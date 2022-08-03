Вест-Сайдская история (фильм, 1961) смотреть онлайн

На улицах Манхэттена ведут беспощадную войну за жизненное пространство две уличных банды, Джеты и Акулы. Тони — член банды Джетов и лучший друг главаря Риффа. Смуглянка Мария — сестра предводителя пуэрториканцев Акул. Тони и Мария влюбляются друг в друга вопреки ненависти друзей и родственников...

