Вест-Сайдская история (фильм, 1961) смотреть онлайн
1961, West Side Story
Мюзикл, Мелодрама142 мин18+
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О фильме
На улицах Манхэттена ведут беспощадную войну за жизненное пространство две уличных банды, Джеты и Акулы. Тони — член банды Джетов и лучший друг главаря Риффа. Смуглянка Мария — сестра предводителя пуэрториканцев Акул. Тони и Мария влюбляются друг в друга вопреки ненависти друзей и родственников...
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.6 IMDb
- РУРежиссёр
Роберт
Уайз
- ДРРежиссёр
Джером
Роббинс
- НВАктриса
Натали
Вуд
- РБАктёр
Ричард
Беймер
- ДЧАктёр
Джордж
Чакирис
- РМАктриса
Рита
Морено
- РТАктёр
Расс
Тэмблин
- СОАктёр
Саймон
Оукленд
- НГАктёр
Нед
Глэсс
- УБАктёр
Уильям
Брэмли
- ТСАктёр
Такер
Смит
- ТМАктёр
Тони
Морденте
- ЭЛСценарист
Эрнест
Леман
- АЛСценарист
Артур
Лорентс
- ДРСценарист
Джером
Роббинс
- УШСценарист
Уильям
Шекспир
- СЧПродюсер
Сол
Чаплин
- Продюсер
Уолтер
Мириш
- РУПродюсер
Роберт
Уайз
- Актриса дубляжа
Анна
Каменкова
- ОЗАктриса дубляжа
Ольга
Зверева
- ЕКАктёр дубляжа
Евгений
Карельских
- ВТАктёр дубляжа
Владимир
Тягичев
- Актёр дубляжа
Сергей
Мартынов
- ИШХудожница
Ирен
Шарафф
- ДЛОператор
Дэниел
Л. Фэпп
- ЛБКомпозитор
Леонард
Бернстайн
- ИККомпозитор
Ирвин
Костал