Весомое чувство
Актёры и съёмочная группа фильма «Весомое чувство»

Режиссёры

Алексей Карелин

Режиссёр

Актёры

Елена Шилова

АктрисаЛюба
Татьяна Чердынцева

АктрисаНадя
Владимир Фекленко

Актёр
Александр Павлов

Актёр
Тамара Миронова

Актрисасоседка
Андрей Карако

АктёрСемён
Дмитрий Гурбанович

Актёр
Олег Волчек

Актёр

Сценаристы

Екатерина Андерсон

Сценарист

Продюсеры

Александр Кушаев

Продюсер
Егор Юзбашев

Продюсер
Ольга Бутко

Продюсер

Операторы

Виктор Зубарев

Оператор

Композиторы

Владимир Сайко

Композитор