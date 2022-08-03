Верю в любовь (фильм, 2020) смотреть онлайн

Основано на реальных событиях из жизни христианского музыканта Джереми Кэмпа. Юноша с горящим взором и гитарой поступает в колледж и влюбляется в самую яркую студентку. Она становится его музой, вдохновляя сочинять новые песни. Но безоблачное счастье пары омрачает страшный диагноз.

