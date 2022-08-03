Верю в любовь (фильм, 2020) смотреть онлайн
2020, I Still Believe
Драма, Мелодрама111 мин12+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Основано на реальных событиях из жизни христианского музыканта Джереми Кэмпа. Юноша с горящим взором и гитарой поступает в колледж и влюбляется в самую яркую студентку. Она становится его музой, вдохновляя сочинять новые песни. Но безоблачное счастье пары омрачает страшный диагноз.
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.5 IMDb
- Режиссёр
Эндрю
Эрвин
- ДЭРежиссёр
Джон
Эрвин
- КДАктёр
Кей
Джей Апа
- БРАктриса
Бритт
Робертсон
- НПАктёр
Нэйтан
Парсонс
- Актёр
Гэри
Синиз
- ШТАктриса
Шенайя
Твейн
- РДАктёр
Рубен
Додд
- НБАктёр
Николас
Бехтель
- МРАктриса
Мелисса
Роксбур
- ТСАктёр
Терри
Серпико
- ТКАктриса
Таня
Кристиансен
- ДЭСценарист
Джон
Эрвин
- ДГСценарист
Джон
Ганн
- ДКСценарист
Джереми
Кэмп
- КДПродюсер
Кевин
Даунс
- Продюсер
Эндрю
Эрвин
- ДЭПродюсер
Джон
Эрвин
- ЧАПродюсер
Чад
Арендт
- ФЛАктёр дубляжа
Филипп
Лебедев
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- МГАктёр дубляжа
Максим
Галиц
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов
- ЕТАктриса дубляжа
Екатерина
Тихомирова
- АРХудожница
Анна
Рэдмон
- БСМонтажёр
Бен
Смеллбоун
- ДДКомпозитор
Джон
Дебни