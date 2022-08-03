Венецианский купец (фильм, 2004) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Действие фильма происходит в Венеции, жители которой жизнерадостные, беспечные, щедрые люди. Они недолюбливают и высмеивают иноверца Шейлока — угрюмого, алчного ростовщика, считающего каждую копейку.
СтранаВеликобритания, Италия, Люксембург
ЖанрДрама, Мелодрама
КачествоSD
Время126 мин / 02:06
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.0 IMDb
- МРРежиссёр
Майкл
Рэдфорд
- Актёр
Аль
Пачино
- Актёр
Джереми
Айронс
- Актёр
Джозеф
Файнс
- ЛКАктриса
Линн
Коллинс
- ЗРАктриса
Зулейха
Робинсон
- КМАктёр
Крис
Маршалл
- ЧКАктёр
Чарли
Кокс
- ХГАктриса
Хезер
Голденхерш
- МКАктёр
Макензи
Крук
- ДСАктёр
Джон
Сешнс
- МРСценарист
Майкл
Рэдфорд
- УШСценарист
Уильям
Шекспир
- КБПродюсер
Кэри
Брокау
- БНПродюсер
Барри
Навиди
- СШХудожница
Сэмми
Шелдон
- БДОператор
Бенуа
Деломм
- ЖПКомпозитор
Жослин
Пук