Венецианский купец
Wink
Фильмы
Венецианский купец
8.52004, The Merchant of Venice
Драма, Мелодрама126 мин18+

Венецианский купец (фильм, 2004) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Действие фильма происходит в Венеции, жители которой жизнерадостные, беспечные, щедрые люди. Они недолюбливают и высмеивают иноверца Шейлока — угрюмого, алчного ростовщика, считающего каждую копейку.

Страна
Великобритания, Италия, Люксембург
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
126 мин / 02:06

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Венецианский купец»