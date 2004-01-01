Венецианский купец (фильм, 2004) смотреть онлайн

Сюжет

Действие фильма происходит в Венеции, жители которой жизнерадостные, беспечные, щедрые люди. Они недолюбливают и высмеивают иноверца Шейлока — угрюмого, алчного ростовщика, считающего каждую копейку.



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