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Венецианский купец

Венецианский купец (фильм, 2004) смотреть онлайн

2004, The Merchant of Venice
Драмы126 мин6+

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Сюжет

Действие фильма происходит в Венеции, жители которой жизнерадостные, беспечные, щедрые люди. Они недолюбливают и высмеивают иноверца Шейлока — угрюмого, алчного ростовщика, считающего каждую копейку.

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Информация

Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Венецианский купец»

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