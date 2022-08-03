Великолепная афера (фильм, 2003) смотреть онлайн
2003, Matchstick Men
Триллер, Криминал111 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Опытный мошенник Рой и его амбициозный протеже Фрэнк занимаются мелким надувательством в сфере торговли. Рой узнает о существовании дочери по имени Анжела. К смешанному чувству удивления и гордости отца, она показывает поразительный талант к мошенничеству…
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.3 IMDb
- Режиссёр
Ридли
Скотт
- Актёр
Николас
Кейдж
- Актёр
Сэм
Рокуэлл
- ЭЛАктриса
Элисон
Ломан
- БОАктёр
Брюс
Олтмен
- Актёр
Брюс
Макгилл
- ДОАктриса
Дженни
О’Хара
- СИАктёр
Стив
Истин
- Актриса
Бет
Грант
- ШКАктриса
Шейла
Келли
- Актёр
Фрэн
Кранц
- НГСценарист
Николас
Гриффин
- ТГСценарист
Тед
Гриффин
- ЭГСценарист
Эрик
Гарсия
- ШБПродюсер
Шон
Бэйли
- ТГПродюсер
Тед
Гриффин
- ДРПродюсер
Джек
Рэпк
- Продюсер
Ридли
Скотт
- ИТАктёр дубляжа
Игорь
Тарадайкин
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- ЖНАктриса дубляжа
Жанна
Никонова
- Актёр дубляжа
Вадим
Андреев
- Актёр дубляжа
Алексей
Колган
- МКХудожник
Майкл
Каплан
- ННХудожница
Нэнси
Най
- ДДМонтажёр
Доди
Дорн
- ДМОператор
Джон
Мэтисон
- ХЦКомпозитор
Ханс
Циммер