Великолепная афера (фильм, 2003) смотреть онлайн

Опытный мошенник Рой и его амбициозный протеже Фрэнк занимаются мелким надувательством в сфере торговли. Рой узнает о существовании дочери по имени Анжела. К смешанному чувству удивления и гордости отца, она показывает поразительный талант к мошенничеству…



