Великолепная афера
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Великолепная афера

Великолепная афера (фильм, 2003) смотреть онлайн

2003, Matchstick Men
Триллер, Криминал111 мин18+

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О фильме

Опытный мошенник Рой и его амбициозный протеже Фрэнк занимаются мелким надувательством в сфере торговли. Рой узнает о существовании дочери по имени Анжела. К смешанному чувству удивления и гордости отца, она показывает поразительный талант к мошенничеству…

Страна
Великобритания, США
Жанр
Комедия, Криминал, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
111 мин / 01:51

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Великолепная афера»