Великий уравнитель 3 (фильм, 2023) смотреть онлайн
2023, The Equalizer 3
Боевики, Триллеры18+
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Сюжет
Покончив с работой тайного агента Роберт Макколл продолжает отстаивать правду в повседневной жизни и защищать тех, кто в этом нуждается. Находясь в Южной Италии он узнает, что его друзья оказались под влиянием местных криминальных авторитетов. Когда события обостряются, Макколл решает встат�ь на защиту справедливости, вступив в борьбу с мафией.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Антуан
Фукуа
- ГСАктриса
Гая
Скоделларо
- РДАктёр
Ремо
Джироне
- АСАктёр
Андреа
Скардуцио
- АДАктёр
Андреа
Додеро
- ДПАктёр
Даниэль
Перрон
- ЭМАктёр
Эудженио
Мастрандреа
- Актриса
Дакота
Фаннинг
- Актёр
Дэвид
Денман
- Актёр
Дензел
Вашингтон
- ЗХАктёр
Закария
Хамза
- РУСценарист
Ричард
Уэнк
- РЛСценарист
Ричард
Линдхейм
- МССценарист
Майкл
Слоун
- Продюсер
Тарак
Бен Аммар
- Продюсер
Тодд
Блэк
- Продюсер
Джейсон
Блюменталь
- НШХудожница
Наоми
Шохан
- КБМонтажёр
Конрад
Бафф IV
- МЗКомпозитор
Марсело
Зарвос