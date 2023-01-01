Великий уравнитель 3
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Великий уравнитель 3

Великий уравнитель 3 (фильм, 2023) смотреть онлайн

2023, The Equalizer 3
Боевики, Триллеры18+

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Сюжет

Покончив с работой тайного агента Роберт Макколл продолжает отстаивать правду в повседневной жизни и защищать тех, кто в этом нуждается. Находясь в Южной Италии он узнает, что его друзья оказались под влиянием местных криминальных авторитетов. Когда события обостряются, Макколл решает встать на защиту справедливости, вступив в борьбу с мафией.

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